NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara Zirvesi Açıklaması: Lahey Zirvesi'nden Bile Daha Önemli

NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi hakkında konuştu. Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika" ifadelerini kullandı. ASELSAN hakkında da konuşan Rutte, "İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor" şeklinde konuştu.

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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara Zirvesi Açıklaması: Lahey Zirvesi'nden Bile Daha Önemli
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye dair açıklamasında ASELSAN'a övgüde bulundu.

'TÜRKİYE'NİN SANAYİİ DEVRİMİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR'

Rutte, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayii devrimine öncülük ediyor." ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BİR SAVUNMA SANAYİ GÜNÜ DÜZENLEYECEĞİZ'

Rutte ayrıca, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayii şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz" dedi.

'LAHEY ZİRVESİ'NDEN BİLE DAHA ÖNEMLİ'

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin önemini vurgulayan Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli çünkü verilen taahhütler harika." diye konuştu.

Kaynak: AA

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