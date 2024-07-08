İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Ateş Ailesi ile Görüştü: "Sinan Ateş Benim Mevkidaşımdır"

Ankara’da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Davanın takipçisi olacağını söyleyen Dervişoğlu, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir." ifadesini kullandı.

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Ateş Ailesi ile Görüştü: "Sinan Ateş Benim Mevkidaşımdır"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022’de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Dervişoğlu'nun makamında yapılan görüşmede Ateş ailesi, Dervişoğlu'na "hukuki sürece dönük kaygılarını" iletti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Ateş Ailesi ile Görüştü: "Sinan Ateş Benim Mevkidaşımdır" - Resim : 1

Dervişoğlu da davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir." ifadesini kullandı.

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