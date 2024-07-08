Belediye Başkanlarını Dağ Ayırdı: Gerilim Tırmanıyor!

Düzce ve Bolu belediye başkanları arasındaki Bolu Dağı gerilimi tırmanıyor. Düzce Belediye Başkanı AKP'li Faruk Özlü, Bolu Dağı'nın adının 'Düzce Dağı' olduğunu ifade etti. Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan ise 'Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol' diyerek yanıt verdi.

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Belediye Başkanlarını Dağ Ayırdı: Gerilim Tırmanıyor!

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından Bolu Dağı'nın adının 'Düzce Dağı' olduğunu ifade etti.

Özlü açıklamasında, 'Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı' dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN YANIT

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından Özlü'ye tepki gösterdi.

Özlü'ye 'Akıllı ol' diye seslenen Tanju Özcan'ın açıklaması şöyle:

'Düzce'nin mevcut belediye başkanı Faruk Özlü, Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol.'

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