Sinan Ateş'in Ailesi, Özgür Özel'le Görüştü: Kimsem Yok, Oğlumun Katilini Bulun

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş ve eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüştü.

'KİMSEM YOK, OĞLUMUN KATİLİNİ BULUN'

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş görüşme sonrası açıklama yaptı.

Oğlunun katillerinin bulunması için mücadele edeceğinin altını çizen Saniye Ateş, 'Oğul dedim, benim kimsem yok benim oğlumun katillerini bulun. Bunu adi bir davaya çeviriyorlar. Oğlumun katillerini aramak zorunda kaldım. Bu yaştan sonra da bana bu düştü. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Sanki suçlu bizmişiz gibi. Bu siyasi bir davadır. O torbacılar yapmadı bu cinayeti. Arkalarını yasladılar. Bir an önce kapatalım istediler. Ölene kadar bu davanın peşine düşeceğim. Böyle bir siyasi dava olmaz' dedi.

'ADALET BEKLİYORUZ'

Davaya ilişkin konuşan abla Selma Ateş ise adalet çağırısında bulunarak, 'Biz 19 Temmuz'da adalet bekliyoruz. Bizim değil Türk milletinin canı yandı. Bu mücadeleden yılmayacağız. Biz isim verirken hakimlerin bizi susturması acı verici. Biz isimleri verdik. İki torbacıya verecek ceza bu cinayeti aydınlatmaz' ifadelerini kullandı.