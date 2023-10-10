Sinan Ateş suikastında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya 'şüpheli' olarak girdi, delilleri gören başsavcı vekili dosyayı bırakmak istedi!

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden aylar geçti. MHP'li eski vekil Olcay Kılavuz, dava dosyasına şüpheli olarak girdi, delilleri gören başsavcı vekili ise dosyayı bırakmak istedi.

Son Güncelleme:
Sinan Ateş suikastında MHP'li Olcay Kılavuz dosyaya 'şüpheli' olarak girdi, delilleri gören başsavcı vekili dosyayı bırakmak istedi!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30Aralık 2022'de Ankara Çukurambar’da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı.

Cinayetin ardından tetikçiyi Ankara'dan çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ın yakalandığı polis baskını sırasında yanında olduğu ortaya çıkan eski MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz “şüpheli” olarak dosyaya girdi.

Sinan Ateş suikastında çarpıcı iddia: MHP'li Olcay Kılavuz, şüpheliyi almaya giden polislere 'siz gidin, sahibiniz gelsin' dediSinan Ateş suikastında çarpıcı iddia: MHP'li Olcay Kılavuz, şüpheliyi almaya giden polislere 'siz gidin, sahibiniz gelsin' dediGüncel

Sinan Ateş suikastı dosyasında yeni gelişme! 3 savcı değişti, ilk savcıya geri verildiSinan Ateş suikastı dosyasında yeni gelişme! 3 savcı değişti, ilk savcıya geri verildiGüncel

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre Kılavuz, 14 Mayıs seçimlerinden önce “cinayete yardım” iddiasıyla şüpheli olarak kaydedildi. Ancak Kılavuz’un dosyası, o tarihte milletvekili olması nedeniyle ana dosyadan ayrılarak parlamenter büroya gönderildi. Seçimde yeniden milletvekili olamayan Kılavuz’un vekilliğinin sona ermesi nedeniyle yeniden ana dosyaya eklenmesi bekleniyor.

'BAŞSAVCIVEKİLİ DELİLLERİ GÖRÜNCE ÇEKİLMEK İSTEDİ'

Dosyada yeni bir “başsavcıvekili” krizi yaşandığı da iddia edildi. Buna göre soruşturmayı adli tatil başlangıcında devralan ve MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Ahmet Altun, delil durumunu gördükten sonra dosyadan çekilmek istedi. Ankara Başsavcısı Ahmet Akça bu talebi kabul etmeyince Altun'un apar topar izne ayrıldı. Dosyaya çok önemli delillerin girdiği, Altun’un dosyada imzasının olmasını istemediği ileri sürüldü.

İsmail Saymaz paylaştı: Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karedeİsmail Saymaz paylaştı: Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karedeGüncel

Etiketler
Sinan Ateş Olcay Kılavuz
Son Güncelleme:
Uzmanlar öneriyor: Tüketin 1 çay kaşığıyla hastalıklara karşı korunun! Uzmanlar öneriyor: Tüketin 1 çay kaşığıyla hastalıklara karşı korunun!
Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı! Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı!
Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni... Beklenmiyordu.. Muğla'ya büyük göç başladı: Valizini kapan geliyor işte nedeni...
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ve gazeteci Selen Yalaz nişanlandı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Ömer Topsakal ve gazeteci Selen Yalaz nişanlandı
ÇOK OKUNANLAR
Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama Döviz hesabı olanlar şaşkın: Bu sınırın üzerinde doları olanlar için bankalardan yeni uygulama
Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse Finans uzmanından yatırımcılara uyarı: İşte patlama yapması beklenen 20 hisse
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 12 ile kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: 12 ile kuvvetli sağanak geliyor!
İstanbul'un bu 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatlerde elektrikler kesilecek! İstanbul'un bu 20 ilçesinde yaşayanlar dikkat: O saatlerde elektrikler kesilecek!
Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı! Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı!