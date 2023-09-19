Sinan Ateş suikastı dosyasında yeni gelişme! 3 savcı değişti, ilk savcıya geri verildi

Uğradığı suikast sonucu Ankara’da hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Ateş'in soruşturması, üç savcı değiştikten sonra dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verildi. Yaşanan bu gelişmeyle dosyanın bir süre daha uzayacağı belirtildi.

Uludağ, 14 Mayıs seçimlerini AKP ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanması üzerine dosyasının seyri yeniden değiştiğini yazdı. Habere göre dosya, başladığı savcıya dönerken soruşturmanın uzaması Ateş ailesini rahatsız etti.

Cinayetin üzerinden yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen iddianamenin ne zaman hazırlanacağı, soruşturmanın başka isimlere uzanıp uzanmayacağı bilinmiyor.