Sinan Ateş için videolu çağrı: 'Adam satmak yok, cinayet aydınlatılsın'

Twitter hesabından Sinan Ateş’in fotoğrafının da olduğu bir video paylaşan abla Selma Ateş, cinayetin aydınlatılmasını talep etti.

Abla Selma Ateş’in #AdamSatmakYok #SinanAteşCinayetiAydınlatılsın etiketleriyle paylaştığı videoda birkaç kişinin sokaklara “Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın” pankartı astıkları görülüyor.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ İLE İLGİLİ NELER BİLİNİYOR?

Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş bacaklarına ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı. Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara Valiliği, Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

CENAZESİ, BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Ateş'in naaşı cumartesi günü Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı.

Kalabalık bir grubun katılımıyla tekbir getirilerek dua edilmesi sonrasında cenaze, Ulu Cami'ye götürüldü.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sinan Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze aracına konulan Ateş'in naaşı, yol boyunca yürüyen kalabalık grubun eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

ALİCAN ULUDAĞ: TETİKÇİLER İSTANBUL'DAN GELDİ

Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Uludağ, gözaltı sayısının beşe çıktığını, cinayette Eray Özyağcı ve Doğukan Çep isimlerinin öne çıktığını, tetiği çektiği öne sürülen Özyağcı’nın henüz yakalanamadığını, motosikleti kullanan Doğukan Çep’inse gözaltına olduğunu söyledi.

Uludağ devamında şu açıklamayı yaptı:

“Bu kapsamda eski Ülkü Ocakları Maltepe Şube yöneticisi Ufuk Köktürk gözaltına alındı. Köktürk’ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. M.Y. adlı şüpheli ise aranıyor."

"Ufuk Köktürk’ün adı ‘MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu’ listesinde geçiyor. Ancak yönetimdeki görevine ilişkin ayrıntılı bilgi yok. Köktürk’ün olaydaki rolüne ilişkin de henüz teyitli bilgi bulunmuyor. Olay, MHP teşkilatı içinde başka yöneticilere uzanır mı, şimdilik bilinmiyor."