Sinan Ateş duruşması başladı

Sinan Ateş cinayeti davası öncesinde Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AYŞE ATEŞ’TEN AÇIKLAMA

Duruşmayı izlemek için gelen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş için geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayşe Ateş'e 5 polis eşlik ediyor. Duruşma öncesi konuşan Ateş, "Suçluların yargılanmasından başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Ayşe Ateş, gazetecilere "Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kuruldu. Bizim isteğimiz ayrılan dosyanın hızlıca tamamlanması ve eklenerek, eksiklikler giderilerek yargılamanın yapılması. Suçluların yargılanmasından başka bir şey istemiyoruz. Hala gelmeyen deliller var. Mahkemede tüm bunları talep edeceğim. Yoğun güvenlik önlemleri altında yaşıyorum, gerekli haller dışında evden çıkmıyorum. Siyasi parti genel başkanları sağ olsunlar bizi yalnız bırakmayacaklarını açıkladılar" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup başkanvekili Murat Emir, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmeni Sinan Oğan izlemek için duruşmada hazır bulunan siyasilerden oldu.

AYŞE ATEŞ, KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL YAN YANA

9.25

Ayşe Ateş duruşma salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına oturdu.

SALONDAN ÇIKARILDI

9.30

22 sanık jandarma eşliğinde salona getirilerek duruşmada hazır bulunurken azmettirme suçlamasıyla yargılanan Doğukan Çep, Kılıçdaroğlu'na "Bay Kemal nerede" dediği için duruşma salonundan çıkarıldı. Çep, bir süre sonra salona geri getirildi.

MHP, DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

9.35

MHP'li avukatlar Çağrı Canpak, İbrahim Ethem Yiğit MHP adına davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar ve avukatları MHP’li avukatların katılma talebini kabul etti.

Mahkeme Başkanı, suçtan zarar gören sıfatı bulunmaması nedeniyle MHP’nin katılma talebini reddetti. Karar salondaki bir grup tarafından alkışla karşılandı.

9.50

Takım elbisesiyle duruşmaya katılan ve tetikçilikle yargılanan Eray Özyağcı duruşmada savcılıktaki ifadesini değiştirdi. Savcılıktaki ifadesinde cinayeti kendisinin planladığını söyleyen Özyağcı mahkemedeki savunmasında kendisini Doğukan Çep’in azmettirdiğini ifade etti.

Özyağcı: "İlk ifademde Doğukan Çep’in azmettirdiğini saklamak ve onu korumak için yalan söylemek zorunda kaldım. Olay günü Doğukan Çep beni aradı Çukurambar’a git oradaki bir kafede otur dedi. Doğukan Çep daha sonra beni arayarak Sinan Ateş’i ayaklarından vur uzaklaş dedi. Olay yerine giderek Sinan Ateş’i sağ ve sol ayaklarından vurdum. Ben kaçarken Sinan Ateş’in yanındakiler bana ateş etti. Ben de onlara. Daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaşırken birilerinin 'Reisi vurdum' şeklinde bağırdığını duydum. Sonrasında motora bindik ve Gölbaşı’na doğru gittik. Ardından beni Doğukan aradı ve ‘Sinan Ateş ölmüş, ben sana demedim mi ayaklarından vur’ dedi. Ben de ‘Vallahi ben sadece ayaklarına ateş ettim’ dedim” iddialarında bulundu.

Özyağcı savunmasında iddialarına şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal isimli kişi beni bagaja koyarak İzmir’e götürdü. Villanın içinde 1 ay kadar kaldım. Mustafa Kemal beni aracın bagajına koyarak Edirne’de indirdi. Bagajdan indirdiği aman deprem olmuş dedi. Beni botu ayarladığı insanlara teslim etti. Ben botla nehire indim sınırı geçmek için Orada askerimiz ateş etti. Ben suya atladım ve yüzerek Yunanistan’a geçtim. 2-3 saat bekledikten sonra Yunan askerleri beni yakaladı. Çok ağır bir şekilde darp edildim. Beni daha sonra sınır hattına attılar. Ben de zaten sonra teslim oldum. Beni alıp Ankara’ya götürdüler. Emniyet’e girer girmez hemen psikolojik baskılar başladı. Sorgumda abimi satmamak için hep yalan yanlış şeyler, hikaye anlattım.”

Özyağcı, Emniyet’te ve savcılıktaki ifadesinde kendisine yalan ifade verdirilmek istendiğini öne sürerek, “Emniyet’te bana yalan ifade verdirmek istediler ben de kabul etmeyince daha da kötü davranmaya başladılar. İfademi yalan yanlış şekilde yazmışlar. Daha sonra savcılıkta ifade verdim. 'Başsavcı, Orada bana hikaye anlatma eğer devlet beyden talimat aldıysan bizi uğraştırma. MHP’den 2-3 tane isim ver seni bu dosyadan sıyıralım. Sana insan ve araç fotoğrafları göstereceğim bunları onayla senden bir şey istemiyorum.' Ben bu iftiralara alet olmam dedim. Savcı da bunun üzerine 'sana iyilik yaramıyor çürü içeride' dedi. 'Başsavcı sen öldürülmekten korkmuyor musun' dedi. 'Benim böyle korkularım yok' dedi. 'Ben bu dosyaya her türlü müdahaleyi yapacağım senin en ağır cezayla yargılanman için. Seçimden sonra her şey herkes için çok kötü olacak' dedi. Ben Sinan Ateş’in sadece ayaklarına sıktım öldürmek istemedim. Tahliye talebim yok” iddialarını dile getirdi.

Özyağcı, kendisini araçla İstanbul'a kaçırdığı iddia edilen MHP yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın değil, Mustafa Kemal isimli birinin Sedan marka gri bir araçla İzmir'e götürüldüğünü öne sürdü. Özyağcı daha önceki ifadelerinde bu isimden hiç bahsetmemişti.

"AZMETTİRİCİSİYİM"

10.05

Özyağcı’nın savunmasının ardından Doğukan Çep, "Ben bu davanın baş aktörüyüm azmettiricisiyim. İfade vermek istiyorum" diyerek söz istedi. Mahkeme başkanı sıranı bekle uyarısında bulundu.

"POLİSLERDEN İŞKENCE GÖRDÜM"

10.15

Eray Özyağcı’yı cinayetin işlendiği yere götürmekle suçlanan sanık Vedat Bakaya da daha önceki beyanlarının işkence altında alındığını öne sürerek ifadesini değiştirdi.

Balkaya, "Emniyet’te bizi çırılçıplak soyup damacana suyla işkencede bulundular" iddiasında bulundu.

Balkaya, "Doğukan Çep, ‘benim Ankara’da bir alacağım var, Eray tashih edecek. Gidişine araç ayarladım dönüşüne ayarlamadım. Eray’ı sen götürür müsün?' diye sordu. Sabah saat 06.00 sularında Ankara’ya vardım. Doğukan’ı aradım Eray’ın konumunu istedim. Konuma gittim. Bir sonraki gün Eray’a gitmiyor muyuz diye sordum. ‘Yok haber bekliyoruz’ dedi. Ben de bir arkadaşımla görüşmeye gittim” dedi.

Hakimin, “Ayın 29’unda olay yerine gitmediniz mi” sorusu üzerine ‘hayır’ dedi. Hakimin “28 ve 29’unda oraya motosikletle gittiğinize dair kamera kayıtları var” diyerek düzeltmesinin ardından ‘ben yanlış hatırlıyorum o zaman’ dedi.

Balkaya sözlerine devam ederek, “30 Aralık’ta Eray’la beraber bize gönderilen konuma gittik ve Eray’ı orada indirdim. Eray bir süre sonra koşarak motora geldi. Bana alacak verecek meselesi dediler birinin vurulacağını bilsem asla gelmezdim. Dönüş yolunda 3 kontrole girdim hiçbirinde sorun yaşamadım. En son İstanbul’a yaklaştığımda polis tarafından çevrildim. Beni ormanlık bir alana götürdüler ve orada beni döverek konuşturmaya çalıştılar. Aynı işkence Ankara’da da devam etti. Bana yaptıkları iyiliğin altında kalmamak için sadede yardım etmek istedim. Beni kandırdılar ben suçsuzum” iddialarını dile getirdi.

Hakimin, “Savcılıkta ‘hasmını vuracağını biliyordum’ ifadesi vermişsin” sorusu üzerine ise, “Benim ifademde çarptırılan noktalar var. Bunlar polisin yazmaları çizmeleri” iddiasında bulundu.

10.53

Duruşmaya 11.20'ye kadar ara verildi.

İDDİANAME HAKKINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve olay sırasında beraber olduğu Selman Bozkurt "müşteki", 22 kişi de "sanık" sıfatıyla yer alıyor. 22 sanık "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından yargılanıyor.

İddianamede; tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un müşterek fail, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettirmek, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem