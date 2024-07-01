Bir kadın cinayeti daha! Boşandığı erkek tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da eski eşi tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın yaşam savaşını kaybetti.

Bir kadın cinayeti daha! Boşandığı erkek tarafından 13 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da 22 Mayıs Cumartesi günü; eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eski eşi Çimtay'ı (27) 13 yerinden bıçakladı.

Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR HAFTA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

Çimtay bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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