Sinan Ateş Davasında Karar Çıktı: İşte İsim İsim Verilen Tüm Cezalar...

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davada karar açıklandı. Avukat Serdar Öktem'in ve Dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek.

İşte davadan çıkan kararlar:

Avukat Serdar Öktem tahliye edildi.

Davada 'tetikçi' olarak geçen Eray Özyağcı'ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

Dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğun devamına karar verildi.

Özyağcı'yı motorla olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski MİT Mensubu Çağlar Zorlu tahliye edildi.

Azmettirici Doğukan Çep, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Suat Kurt'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mustafa Uzunlar’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi.

Aşkın Mert Gelenbey’e ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 15 yıl ceza verildi.

Murat Can Çolak’a tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

Emre Yüksel’e tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 18 yıl ceza verildi.

Ufuk Köktürk hakkında beraat kararı verildi.

Gölbaşı'ndaki çiftliğin sahibi Aytaç Ataç hakkında beraat kararı verildi.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

Dünkü duruşmada amacının Ateş’i öldürmek değil, yaralamak olduğunu savunan tetikçi Eray Özyağcı'nın gazetecilere elini doğrultarak silah işareti yapması da dava dosyasına eklenmişti.

İddianamede, azmettirici Doğukan Çep'e otelde yer ayırttığı belirtilen tutuksuz sanık Alper Atay, ilk celselerde verdiği beyanların geçerli olduğunu ve olay hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etmişti.

İddianamede "iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal ise bir yıldır tutuklu yargılandığını belirterek, dosyada adının geçtiği tek olayın Tolgahan Demirbaş ile gerçekleştirdiği telefon konuşmalarının imajları olduğunu ileri sürmüştü.

Eray Özyağcı, Aykal, telefonunun HTS kaydına göre, Tolgahan Demirbaş ile herhangi bir irtibatının olmadığının, hatta Demirbaş ile ilişkili herhangi bir kişiyle dahi irtibat kurmadığının ortaya çıktığını savunarak, "Bu somut deliller ışığında tarafıma yöneltilen bu iddiayı hiçbir suretle kabul etmiyorum. Tutukluluk halimin sonlandırılmasını talep ediyorum" demişti.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanı ve eski Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 1984'te Balıkesir'de doğdu. Bursa'da büyüyen ve lise yıllarından itibaren Ülkü Ocakları içerisinde yer alan Ateş, 12 yıl MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın danışmanlığını yaptı.

Ateş, 2019'da Olcay Kılavuz'un yerine Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı'na atandı, ertesi yıl ise Devlet Bahçeli tarafından görevden alındı. MHP ve Ülkü Ocakları içerisinde muhalif çizgisini sürdürdüğü öne sürüldü.

NEREDE VE NASIL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ?

Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.