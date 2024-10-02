Kaçak Silah Operasyonunda 1 Tutuklama

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, il genelinde silah kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlarda elde edilen istihbarat doğrultusunda, Antalya merkezde bir kişinin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 1 adet “Akrep” olarak bilinen, seyyar dipçikli, lazer ve alev gizleyen ekipmanlarla donatılmış tam otomatik ruhsatsız silah, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 108 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA