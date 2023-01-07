Sinan Ateş cinayetinde yeni tutuklama kararları

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Cinayete ilişkin soruşturmada bugüne kadar 10 kişi tutuklanırken; gözaltına alınan 5 kişi de adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilenlerden 3'ünün daha tutuklandığı duyuruldu. İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan arasında cinayetin bir numaralı şüphelisi Doğukan Çep de bulunuyor.