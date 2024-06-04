Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: Ateş'in arkadaşı Zengin için ölüm emri verilmiş

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Tolgahan Demirbaş'ın telefonundaki yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin için "susmazsa öldürün" denildiği görüldü.

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Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: Ateş'in arkadaşı Zengin için ölüm emri verilmiş

Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın telefonundaki yazışmalar ortaya çıktı.

Gazeteci Erk Acarer tarafından paylaşılan yazışmalarda, Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olan Ömer Zengin'in susturulması için Almanya'ya operasyonel bir ekibin gönderilmesi, Zengin'in dövülmesi ve daha ileri gitmesi durumunda öldürülmesi yönünde mesajların olduğu görüldü.

Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: Ateş'in arkadaşı Zengin için ölüm emri verilmiş - Resim : 1

"SUSMAZSA ÖLDÜRÜN!”

Erk Acarer, yazışma görüntülerini yayınladığı paylaşımında şu sözleri kaydetti:

"Geçen hafta saldırıya uğrayan, ve sonrasında bir röportaj gerçekleştirdiğim Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin için Almanya’ya bir ekip yollanılması istenmiş. “Paylaşmaya devam ederse dövün, susmazsa öldürün!” Zengin darp edildi! Acaba bu ekibi yeni mi yolladılar?"

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