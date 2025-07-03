Silivri'de Orman Yangını! Söndürme Çalışmaları Sürüyor

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İstanbul Silivri'nin Çanta Balaban Mahallesi'nde, saat 15.00 civarında tarım alanlarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, çevredeki ormanlık bölgeye de ulaşarak tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Yangına ilk müdahaleyi çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaptı. Giderek büyüyen yangın karşısında karadan yapılan müdahale yetersiz kalınca, havadan destek talep edildi. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordinasyonuyla bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 hizmet aracı ve toplam 74 personel yönlendirildi.

Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için yoğun çaba harcarken, söndürme çalışmaları havadan dron görüntülendi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nce Silivri tarım arazisinde çıkan yangın ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında Silivri ilçesi Çanta Balaban Mahallesinde kuru otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştır. Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri yangına 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etmektedir" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA İKİNCİ YANGIN

Öte yandan İstanbul'u Sultangazi ilçesinde bulunan Atatürk Kent Ormanı'nda da yangın çıktı. Oradaki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA