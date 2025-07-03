İstanbul’da Yaz Klasiği! Mehtap Turları Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Şehir Hatları tarafından her yaz düzenlenen geleneksel mehtap turları yeniden başladı. Yaz tarifesinin devreye girmesiyle sezonun ilk turu, 28 Haziran Cumartesi akşamı gerçekleşti.

Yaklaşık 7 buçuk saat süren bu özel Boğaz yolculuğunda katılımcılar, gün batımından gece yarısına uzanan zaman diliminde İstanbul’un eşsiz tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini denizden izleme fırsatı yakaladı.

HER CUMARTESİ YAPILIYOR

İlk sefere İstanbulluların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist de büyük ilgi gösterdi. Vapurda canlı müzik performansları eşliğinde gerçekleşen yolculukta, Boğaz’ın romantik atmosferi müzikle buluştu.

Yaz boyunca her cumartesi akşamı düzenlenen mehtap turları, Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş, Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı iskelelerine uğruyor. Tur kapsamında Anadolu Kavağı’nda 2 saat 25 dakikalık bir mola veriliyor. Bu arada katılımcılar bölgedeki restoranları keşfedebiliyor, kısa yürüyüşlerle çevreyi gezebiliyor.

Öte yandan Şehir Hatları’nın yıl boyunca her gün düzenlediği kısa ve uzun Boğaz turları da İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini deniz yoluyla keşfetmek isteyen ziyaretçilere hizmet veriyor. Tüm bu seferlerde yolculara çeşitli ikramların sunulduğu Vapur Kafe de açık oluyor.

Kaynak: ANKA