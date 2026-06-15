Silivri Belediyesi'ne Soruşturmada Sıcak Gelişme: Başkan Balcıoğlu Dahil 11 Kişiye Tutuklama Talebi
Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi talep edildi.
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Tutuklama talebiyle sevk edilen isimlere yöneltilen suçlamalar şöyle:
Bora Balcıoğlu: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.
Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz: suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma/aracılık etme.
Yavuz Dirik: suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama.
Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü: rüşvet verme.
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