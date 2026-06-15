Silivri Belediyesi'ne Soruşturmada Sıcak Gelişme: Başkan Balcıoğlu Dahil 11 Kişiye Tutuklama Talebi

Silivri Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi talep edildi.

Son Güncelleme:
Silivri Belediyesi'ne Soruşturmada Sıcak Gelişme: Başkan Balcıoğlu Dahil 11 Kişiye Tutuklama Talebi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklama talebiyle sevk edilen isimlere yöneltilen suçlamalar şöyle:

Bora Balcıoğlu: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama.

Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adam Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz: suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma/aracılık etme.

Yavuz Dirik: suç işlemek amacıyla örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama.

Adem Kalaba ve Nihat Nail Sarayönü: rüşvet verme.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İkbal Uzuner'in Mezarındaki Görüntüler İnfial Yaratmıştı: O Şüpheliler Hakkında Karar Çıktı İkbal Uzuner'in Mezarındaki Görüntüler İnfial Yaratmıştı: O Şüpheliler Hakkında Karar Çıktı
Çanakkale'de Orman Yangını, Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor Çanakkale'de Orman Yangını, Dört Koldan Müdahale Ediliyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak! Kriz Bu Kez Erken Çözüldü CHP'de Yarın Grup Toplantısı Yapılmayacak
Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 35 Yaşında Hayatını Kaybetti: Kahreden Doğum Günü Detayı Genç Oyuncu Kalbine Yenik Düştü
CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede? CHP'deki 'Arınmada' Hedef Süre Belli Oldu: Yeni İhraç Dalgasında Kimler Listede?
Beştepe'den Tarihi Seçim Senaryosu: Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti Mehmet Uçum 16 Nisan 2028'i İşaret Etti
Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike Yeni Parti Neden 'Felaket Senaryosu'? İşte Özgür Özel'i Bekleyen 3 Temel Tehlike