İkbal Uzuner'in Mezarındaki Görüntüler İnfial Yaratmıştı: O Şüpheliler Hakkında Karar Çıktı

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İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulması olayına ilişkin, 15 yaşındaki üç çocuk hakim karşısına çıktı. İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki baba Hasan Uzuner ve taraf avukatları da katıldı.

BABA UZUNER ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Duruşmada söz alan Hasan Uzuner, acılarının zaten büyük olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Ben kızımın mezarına her gün gidiyorum. Bu kişileri olay anında mezarın başında görsem ne olacaktı? Hakkımı helal etmiyorum. Biz tedavi olmaya, iyileşmeye çalışırken böyle bir olay karşımıza geliyor.



Bu video yayınlandığında eşim gördü ve bana söylemedi. Videoyu çevremde en son ben gördüm. Bu olayı yapanların 14, 15 yaşındaki çocuklar olması bir şey değiştirmiyor, yaparlarken düşüneceklerdi. Biz de insanız, benim de bir hayatım var. Şikayetçiyim."

'PİŞMANIM, LÜTFEN BENİ AFFETSİNLER'

Mahkemede savunma yapan suça sürüklenen çocuk Ö.D., çok pişman olduğunu belirterek, "Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Amacım kötü bir şey yapmak değildi, bir daha bu arkadaş çevremle kesinlikle görüşmeyeceğim. Mezarlığa kesinlikle zarar vermedim. Herkesten özür diliyorum. Ailesinden de özür diliyorum. Lütfen beni affetsinler" dedi.

'BABASINDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Suça sürüklenen çocuk Y.A. ise böyle bir durumun içinde olduğu için çok pişman olduğunu belirterek, "Babasından da özür diliyorum. Surlara gitme gibi bir planımız yoktu. Mezarlığa gitmeyi ben istedim. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Çok pişmanım. Semih Çelik gibi bir caniye hiçbir şekilde sempatide bulunmadım" diye konuştu.

Savunma ve ifadelerin ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözleri sorulan suça sürüklenen çocuklar özür dilediklerini yinelediler. Ö.D. son sözünde, "Vatanım ve milletimden çok özür dilerim. Ailesinden de özür dilerim. Giyinişimi ve saç stilimi değiştireceğim. Bana bir şans verin, özür dilerim" ifadelerini kullandı.

KARAR ÇIKTI

İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A.'yı 'kişinin hatırasına alenen hakaret' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından toplamda 2'şer yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Suça sürüklenen çocukların 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan yasal unsurlar oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmeden mahkeme, tutuklulukta geçirdikleri süreyi de dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi