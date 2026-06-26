Şile Belediyesi'ne 3. Dalga Operasyon: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun üçüncü dalgasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi.

İstanbul ve İzmir’de belirlenen 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınan kişiler ifade işlemleri için emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti. Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA

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