Fabrika Patlamasından Acı Haber, Yaşam Savaşını Kaybetti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir alüminyum işleme tesisinin eritme kazanında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 42 yaşındaki işçi Recep Tetik, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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Fabrika Patlamasından Acı Haber, Yaşam Savaşını Kaybetti
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Olay, 16 Haziran günü saat 07.00’da Gediz Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir alüminyum işleme tesisinde meydana geldi. İşyerinde alüminyum işleme tesisinin eritme kazanında meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan Recep Tetik ağır yaralanırken, Y.G. (40) ve M.Y. (46) ise hafif yaralandı.

Fabrika Patlamasından Acı Haber, Yaşam Savaşını Kaybetti - Resim : 1

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan işçi Recep Tetik, vücudundaki ağır yanıklar sebebiyle burada yapılan gerekli müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. 8 günden beri yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tetik, tedavi gördüğü hastanede çarşamba günü hayatını kaybetti.

Tetik’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gediz'e getirildi. Gediz Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına Tetik'in ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından işçinin cenazesi, Gediz Mezarlığı’nda dün toprağa verildi.

Patlamada yaralanan diğer 2 işçi Y.G. ve M.Y.’nin tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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İş cinayeti Kütahya fabrika
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