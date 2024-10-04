Silahlı Saldırıya Hazırlanan Kişiler Yakalandı

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosikleti durdurdu. Plaka sorgusunda motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenirken, 2 şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Polislerin aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İddiaya göre şahıslar ifadelerinde bir iş yerini kurşunlamak üzere harekete geçtiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA