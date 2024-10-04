Silahlı Saldırıya Hazırlanan Kişiler Yakalandı
Esenyurt’ta çalıntı motosiklet ile silahlı saldırı hazırlığında bulunan 2 kişi yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlıların üzerinden maske ve silah çıktı.
İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosikleti durdurdu. Plaka sorgusunda motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlenirken, 2 şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun (23) 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Polislerin aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İddiaya göre şahıslar ifadelerinde bir iş yerini kurşunlamak üzere harekete geçtiklerini itiraf etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA