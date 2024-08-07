Silah Kaçakçılığı Operasyonu! Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi

Isparta'da silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şahıs tutuklanırken, 5 tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Silah Kaçakçılığı Operasyonu! Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silah Kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.

TABANCA VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Isparta Keçiborlu karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, S.G. (43) isimli şahısla birlikte, 5 adet tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Silah Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Isparta Silah kaçakçı Operasyon Gözaltı
Konya'nın En Lezzetli Böreği : Göbeteyi Tatarlar Gerçekte Bakın Nasıl Yapıyor... Konya'nın En Lezzetli Böreği : Göbeteyi Tatarlar Gerçekte Bakın Nasıl Yapıyor...
Başkentte Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Esrar Ele Geçirildi Başkentte Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Esrar Ele Geçirildi
Meclis’te Kritik Can Atalay Görüşmesi! Tarih Belli Oldu Meclis’te Kritik Can Atalay Görüşmesi!
Adana Depremi Korkuttu! İşte Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler Adana'daki Fay Hatları ve Riskli Bölgeler
ÇOK OKUNANLAR
AFAD ve Kandilli Duyurdu: Adana'da Şiddetli Deprem Adana'da Bir Saatte Peş Peşe Dört Deprem
Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı Türkiye’de En Yaşanabilir 10 Şehir Belli Oldu! İlk Sıradaki İl Şaşırttı
İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor İncir Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Yediğiniz Her İncirin İçinde Bir Tane Bulunuyor
Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü Karadenizli Temel'in Şansı Bu Meyveyle Döndü
Asal Araştırma'dan Son Seçim Anketi Geldi! Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı? İşte Birincilik Yarışında Öne Geçen İsim