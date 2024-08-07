Silah Kaçakçılığı Operasyonu! Tabanca ve Şarjör Ele Geçirildi
Isparta'da silah kaçakçılığını önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 1 şahıs tutuklanırken, 5 tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silah Kaçakçılığı olaylarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
TABANCA VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ
Isparta Keçiborlu karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, S.G. (43) isimli şahısla birlikte, 5 adet tabanca ve 10 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında Silah Kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA