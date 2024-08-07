Meclis’te Kritik Can Atalay Görüşmesi! Tarih Belli Oldu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili kararı 1 Ağustos’ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararın ardından gözler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çevrilmiş, TİP, Genel Başkanı Erkan Baş, Kurtulmuş’tan Atalay'ın durumunu görüşmek üzere randevu talep etmişti.



O talebe dönüş bugün gerçekleşti. TBMM Başkanlığı TİP’in randevu talebine olumlu dönüş yaptı. Erkan Baş ve Numan Kurtulmuş yarın saat 13.00’te TBMM’de bir araya gelerek Can Atalay’ın milletvekilliği durumunu görüşecek.

Baş, AYM kararının hemen ardından Numan Kurtulmuş’u arayarak randevu talebinde bulunmuş, ancak Kurtulmuş’un beraberindeki Türkiye heyeti, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen cenaze törenine katılması nedeniyle görüşme gerçekleşememişti.



14 AĞUSTOS’A OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Türkiye İşçi Partisi partilerle görüşmeler gerçekleştirerek TBMM’nin 14 Ağustos’ta Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanması yönünde çağrı yaptı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde de CHP'nin Meclis grubuna TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin olarak TBMM’nin 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması görevi verildi.

Türkiye’ye ziyaret düzenleyecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'na hitap etmesi bekleniyor. Atalay’a dair olağanüstü toplantının da 14 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

GERGERLİOĞLU ÖRNEĞİ

Kritik görüşmeye dair Gerçek Gündem’e konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, görüşmenin temelini Meclis’in Can Atalay için olağanüstü toplanması yönündeki çağrının oluşturacağını belirterek, “Meclis’in itibarı açısından Numan Bey’in Meclis’i olağanüstü toplanmaya çağırması gerekiyor. Eğer kendisi çağırmayacaksa biz çağırmaya hazırız zaten. Meclis hukuk biriminin AYM kararını inceleyeceği söylenmişti. Bizim açımızdan talep net; AYM kararının tescil edilmesi. Bu da Can Atalay’ın milletvekilliğinin devam etmesi hatta geriye dönük de işlemin iptal demesi demektir. Hukuk dışı bir karar olduğu için ortada hukukla nasıl çözebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Geçmişte hatırlarsanız HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili benzer bir vekilliğe iade süreci olmuştu. Bu sürecin benzeri işletilebilir" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE TALEBİNE YANIT YOK

AYM'nin 1 Ağustos'ta Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında yapılan başvuruda verdiği karar sonrası Atalay'ın avukatları da aynı gün tahliye talebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Avukatların tahliye talebine 6 gündür yanıt verilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem