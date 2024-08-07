Ankara'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Ankara'da bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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Ankara'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Fabrikadaki geri dönüşüm malzemelerinin ise yandığı aktarıldı.

Fabrikadan yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görüldü.

Kaynak: AA

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