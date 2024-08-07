Başkentte Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanırken, 40 kilogram esrar ve 183 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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Başkentte Uyuşturucu Operasyonu: Kilolarca Esrar Ele Geçirildi

Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışma sonucunda R.A. ve D.T. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda; 40 kilogram esrar, 183 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan arama sonucunda D.T. ve 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan R.A. isimli şahıs yakalandı.

Ele geçen malzemelere el konulurken, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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