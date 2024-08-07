Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu! Suç Makineleri Yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda, çeşitli suçlardan arama kaydı olan 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu! Suç Makineleri Yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çorlu ilçesinde bir ikamet adresinde yapılan aramada; 4 fişek esrar, 41 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca (bunlardan biri seri aparatlı) ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şahıstan birinin kasten yaralama, silahlı tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit ve alkollü araç kullanma suçlarından aranma kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca, yakalanan 3 şahsın, Çorlu ilçesinde 2 kişinin tabanca ile yaralandığı olayın firar şüphelileri olduğu belirlendi.

S.B., N.Ç. ve S.B. isimli şahıslar, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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