Askeri Kışlada Yangın! Rüzgarın Etkisiyle Alevler Yayıldı

Sakarya'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Askeri Kışlada Yangın! Rüzgarın Etkisiyle Alevler Yayıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede mühimmat deposunun bulunduğu da öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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