Manisa'da Kayınpeder Dehşeti! Damadını Başından Vurarak Öldürdü

Manisa'da bir şahıs, tartıştığı damadını başından vurarak ağır yaraladı. Kayınpeder H.B. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan damat yaşam savaşını kaybetti. Cinayete ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Manisa'da Kayınpeder Dehşeti! Damadını Başından Vurarak Öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde, 5 Ağustos günü kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal (35) arasında tartışma çıktı.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal'ın başına ateş etti. Mermiler Murat Usal'ın başına isabet ederken, kayınpeder H.B. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal 2 günlük yaşam savaşını kaybetti. Usal'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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