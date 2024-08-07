Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından uyuşturucu satışı yapan 41 şüpheli belirlendi.

200 KİŞİLİK EKİP OPERASYON DÜZENLEDİ

Şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de aralarında olduğu 200 kişilik ekip tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kilo 150 gram metamfetamin, 101 gram bonzai, 105 gram eroin, 192 gram kimyasal madde, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA