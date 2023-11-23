Siirt'te 3 madenciye mezar olan madene ilişkin Maden Mühendisleri Odası'ndan açıklama

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Siirt'in Şirvan ilçesinde Cengiz Holding tarafından işletilen Eti Bakır maden sahasındaki ocakta meydana gelen göçükte 2 genç maden mühendisi ile bir tahkimat ustasının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Faciaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, özelleştirmeler, Maden Kanunu'nda yapılan değişiklikler, ucuz emek ve güvencesiz çalışma koşullarına dikkat çekti.

Odanın açıklamasında "Siirt ili, Şirvan ilçesinde özel sektöre bağlı bir maden ocağında gerçekleşen göçük esnasında 2 meslektaşımızı ve 1 maden emekçisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.

Bölgeden edinilen ilk bilgileri aktaran Oda'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"1030 katında bir önceki vardiyada yan duvarda meydana gelen kabarmaya müdahale etmek üzere olay yerine ulaşan 2’si maden mühendisi olmak üzere 5 kişilik ekipten gerekli müdahalede bulunmadan önce ön inceleme yapan 2 meslektaşımız ve 1 tahkimat ustası meydana gelen göçük sonucunda hayatını kaybetmiştir. Yaralı maden emekçilerinin ise tedavileri devam etmektedir."

"ÖZELLEŞTİRMELER BU KÜLTÜRÜN VE DENEYİMİN YOK OLMASINA NEDEN OLDU"

Madenciliğin, bilgi birikimi ve kültür gerektiren riskli bir sektör olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Özelleştirmeler öncesi sektöre deneyimli eleman yetiştiren ve bir okul niteliğinde olan kamu kurumlarının birer birer özelleştirilmesi bu kültürün ve deneyimin yok olmasına neden olmuştur" denildi.

Torba yasalarla uygulanamaz hale getirilen Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Maden Mühendisleri Odası'nca yürütülen Daimi Nezaretçi eğitimlerinin MAPEG tarafından online olarak yürütülmeye çalışıldığı kaydedilen açıklamada, bu nedenle genç mezunların madencilik kültürüne ve bilgisine yeterince sahip olamadan çalışma yaşamına katıldığı vurgulandı.

Bu sorunlara ek olarak ucuz emek, güvencesiz çalışma koşulları ve mesleki bağımsızlığın yok edilmesinin de maden mühendislerinin "ya ölümüne ya da sanık olarak yargılanmalarına" neden olduğu kaydedildi.

"BİLİM VE TEKNİĞE UYGUN YAPILMIYOR"

Madenlerde yaşanan iş kazalarının en önemli nedeninin "madencilik faaliyetlerinin bilime ve tekniğe uygun olarak yapılmaması" olduğuna işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"Maden işletmelerinde bilimin ve tekniğin uygulayıcısı olan maden mühendislerinin üniversite eğitiminden başlayarak, mesleki bağımsızlık ve iş güvenceleri ile ilgili sorunları giderilmedikçe, meslek içi eğitimlerin işlevli bir duruma getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmadıkça ne yazık ki bu tür facialar yaşanmaya devam edecektir.

Kazada yaşamını yitiren meslektaşlarımızın yakınlarına ve camiamıza başsağlığı, yaralı madencilere acil şifalar diliyoruz. Her ne sebeple olursa olsun iş kazalarının son olmasını umuyor, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."