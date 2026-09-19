Sigortacı Borsada Batıp Sır Oldu, Geride Kalan Ailesi Ölüm Tehdidi Altında

Adana’da borç aldığı paraları borsada batırdıktan sonra ortadan kaybolan sigortacı M.U.’nun 2 çocuk annesi eşi Yasemin Uğureli, alacaklıların hedefi haline geldiklerini ve çocuklarının kaçırılmakla tehdit edildiğini belirterek yetkililerden yardım istedi: "Çocuklarımla birlikte yaşamak ve güvende olmak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu, ölmek istemiyorum."

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Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi’nde, borsa yatırımları yüzünden batan bir sigortacının arkasında bıraktığı ailesi, alacaklıların ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı.

Sigortacılık yapan 42 yaşındaki M.U., iddiaya göre çevresinden ve müşterilerinden topladığı yüklü miktardaki parayı borsada işletirken büyük bir zarara uğratıp batırdı, 18 Ağustos günü evden çıkarak izini kaybettirdi.

Eşinin kaybolmasının ardından polise başvuran ve boşanma davası açan 36 yaşındaki Yasemin Uğureli, alacaklıların evlerine düzenlediği saldırıları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, can güvenliklerinin kalmadığını haykırdı.

'İNSANLARIN PARASINI BATIRDIKTAN SONRA KAÇTI'

Yaşadığı kabusu anlatan 2 çocuk annesi Yasemin Uğureli, eşinin borsa işleriyle uğraştığını ancak mart ayında kapılarına dayanan tehditlerle öğrendiğini belirtti. Uğureli, "Kimden ne kadar para aldığını bilmiyorum. Benimle bu konuları paylaşmazdı. Düzenli olarak insanlara ödeme yapıyormuş ancak daha sonra işler ters gitmiş. İnsanların paralarını batırdıktan sonra 18 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Kaçmasına kesinlikle yardım etmedim, nereye gittiğini de bilmiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIM KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR'

Eşinin borçlu olduğu kişilerin kendisini ve ailesini tehdit ifade eden acılı anne, yetkililere seslenerek acil koruma talep etti. Psikolojilerinin tamamen altüst olduğunu söyleyen Uğureli, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine ulaşamayan alacaklıları beni, çocuklarımı ve ailemi tehdit ediyor. Çocuklarım korkudan okula gidemiyorlar. Çocuklarımı kaçırmakla tehdit ediyorlar, pencereden başımızı dışarı çıkaramıyoruz. M.U.’nun bir an önce ortaya çıkmasını istiyoruz. Can güvenliğimden korkuyorum, ölmek istemiyorum. Hayatımız tehlike altında, bir an önce güvenliğimizin sağlanmasını yetkililerden istiyorum."

Kaynak: DHA

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