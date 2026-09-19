Büşra Bebek Soruşturmasında Yeni Gelişme: 'Bebek Satışı' İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli İçin Karar

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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'ya yönelik yürütülen soruşturma genişleyerek devam ediyor.

Büşra bebeğin devlet koruması altına alınan kardeşlerinin ve anne Elif Balıkçı'nın ifadeleri doğrultusunda hareket eden jandarma ekipleri, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen M.K. isimli şüpheliyi Diyarbakır'da gözaltına aldı.

Divriği'ye getirilerek jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BABAM BORCU YÜZÜNDEN BÜŞRA'YI SATACAĞINI SÖYLEDİ'

Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik iddia, Büşra bebeğin Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'nde koruma altına alınan kardeşi R.B.'den geldi. Olaydan kısa bir süre önce çadırda yaşanan konuşmalara şahit olduğunu öne süren R.B., babasının borçları olduğunu belirterek, "Büşra'yı bu kişiye (M.K.) satacağım" dediğini, annesinin ise bu duruma cevap vermeyerek sadece ağladığını iddia etmişti. Bu kan donduran ifadenin ardından gözler ticarete aracılık ettiği veya bebeği satın aldığı iddia edilen M.K.'ye çevrilmişti.

ANNE 'BABA ÖLDÜRDÜ' DEDİ

5 çocuk annesi Elif Balıkçı'nın 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla başlayan süreçte bugüne kadar aralarında aile bireylerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Anne Elif Balıkçı, savcılık ifadesinde dehşet verici bir iddiada bulunarak kızını, babası Yusuf Balıkçı'nın öldürüp araziye bıraktığını ileri sürmüştü. Baba suçlamaları reddederken, jandarma eşliğinde yaylada yapılan yer gösterme ve arama çalışmalarında bebeğe ait hiçbir iz veya bulguya rastlanmadı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amca M.R.B., hala R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA