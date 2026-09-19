Harp Okulu Mezuniyeti Tartışmalarına Son Nokta: DMM, 'Marş Yasağı' İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Harp Okulu mezuniyet törenleri üzerinden ortaya atılan "Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bazı marşların yasaklandığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı.

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Harp Okulu Mezuniyeti Tartışmalarına Son Nokta: DMM, 'Marş Yasağı' İddialarını Yalanladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında geniş yankı uyandıran askeri marş iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bazı marşların yasaklandığı" yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu kaydedildi.

'100. YIL MARŞININ ÇALINMASI SON DERECE DOĞALDIR'

Cumhuriyetin 100. yılına özel icra edilen marşların, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları, yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

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Kaynak: AA

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