Sıcaklıklara Dikkat! Meteoroloji Saat Verdi: Bu Zamanlarda Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

MGM, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara 29-37

İstanbul 31-33

İzmir 33-36

Konya 28-36

Antalya 33-39

Adana 35-37

Kocaeli 32-35

Bolu 30-33

Samsun 30-32

Trabzon 28-30

Tokat 30-40

Erzurum 28-33

Diyarbakır 38-42

Hatay 33-36

Kaynak: ANKA