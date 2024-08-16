Sıcaklıklara Dikkat! Meteoroloji Saat Verdi: Bu Zamanlarda Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji'nin son raporuna göre, sıcaklıklar yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklara Dikkat! Meteoroloji Saat Verdi: Bu Zamanlarda Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

SAAT VERİLDİ

MGM, yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

  • Ankara 29-37
  • İstanbul 31-33
  • İzmir 33-36
  • Konya 28-36
  • Antalya 33-39
  • Adana 35-37
  • Kocaeli 32-35
  • Bolu 30-33
  • Samsun 30-32
  • Trabzon 28-30
  • Tokat 30-40
  • Erzurum 28-33
  • Diyarbakır 38-42
  • Hatay 33-36
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Kaynak: ANKA

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