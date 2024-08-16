Çorum'da Minibüs, Otomobil, TIR Birbirine Girdi: 14 Yaralı

Çorum'da işçileri taşıyan minibüs, otomobil ve TIR'a çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çorum'da Minibüs, Otomobil, TIR Birbirine Girdi: 14 Yaralı

Çorum-Ankara kara yolunun 15’inci kilometresinde trafik kazası meydana geldi. İşçi taşıyan Emirhan Keskin'in kullandığı 19 S 0196 plakalı minibüs, Derya Demirci'nin kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan minibüs ardından park halindeki 19 ABC 966 plakalı TIR'a çarptı. Minibüste 12, otomobilde 2 kişi olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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