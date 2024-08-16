Bakımevinde Öldüresiye Darbedilmişti... Yaşlı Adamdan Aylar Sonra Acı Haber Geldi

Tekirdağ'da 6 Şubat'ta bakıcı şiddetine uğrayan, yaklaşık 6 aydır da hastanede cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan'dan acı haber geldi. Kılıçaslan yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Bakımevinde Öldüresiye Darbedilmişti... Yaşlı Adamdan Aylar Sonra Acı Haber Geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Özel Trakya Bakım Merkezi'nde hasta bakıcı şiddetine maruz kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan yaşam mücadelesini kaybetti.

Darp olayının iki tutuklu sanığı Mehmet C. B. ve Murat S.,'nin, tutukluluklarının devam ettiği belirtilirken, darp olayıyla ilgili mahkemenin 4'üncü duruşması ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Uğradığı şiddet olayından sonra bir daha konuşamayan ve cihazlara bağlı olarak yaşayan Avni Kılıçaslan, yoğun bakım tedavisi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki ayağı ampute, boğazından aspire edilen ve mideden şırıngayla beslenen Avni Kılıçaslan'ın vefat haberi ailesini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre Avni Kılıçaslan'ın cenazesinin bugün Çerkezköy'de Osmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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