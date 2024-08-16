Devrek’te Eski Belediye Binasının Yıkımına Başlandı

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Devrek Belediyesi Eski Hizmet Binası’nın; 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce onaylanan rapor neticesinde için yıkımına karar verilmişti.

İhaleyi alan firmanın can ve mal güvenliğini dikkate alarak gerçekleştirdiği ve meraklı vatandaşların yıkım işlemlerini yakından takip ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar şöyle dedi:

"Geçtiğimiz günlerde Belediye Hizmet Binasının yıkım ihalesi 2886 sayılı Belediye Kanunun 35/c maddesi gereğince gerçekleştirilerek Nermanoğlu Alt Yapı Kent. Dön. Tes. İşl. San. Ve Tic. Aş. Firması uhdesinde kalmıştı. Belediye Hizmet Binasının yıkım çalışmaları yüklenici firma tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkıma başlamış olup, güvenlik önlemleri Emniyet Müdürlüğümüzce ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Yıkım işlemi gerçekleştirilecek olan Devrek Belediyesi Hizmet Binamızın çevresinde bulunan esnaf, vatandaş ve bina sahiplerinin de yıkım esnasında yaşanabilecek kaza vb. olumsuzluklara karşı önlemlerini almaları, görevli personel ve uyarıcı talimatlara uymalarını önemle rica ediyorum."

Kaynak: AA