Şüpheli Araçtan Çıkanlar Polisi Bile Şoke Etti!

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde park halinde kazalı ve şüpheli olarak duran aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis şüpheli olarak duran hafif ticari aracı alınan izinlerin ardından aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görünüş itibarıyla hiçbir şey gözükmeyen araç, detaylı aranınca pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Tabancanın atışa hazır olması dikkatlerden kaçmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA