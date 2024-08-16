Meteoroloji Açıkladı: Bu Gece Başlayacak!

Yaz mevsiminin sonuna yaklaşılırken, bir süredir mevsim normallerine çekilen sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Bu gece itibarıyla Türkiye'ye giriş yapması beklenen Afrika sıcak hava dalgası, son iki gündür özellikle Marmara çevresinde etkili olan poyraz rüzgarlarının tamamen sönmesine neden olacak.



Meteoroloji kaynakları, bu gece itibarıyla başlayacak bunaltıcı sıcaklıklarla birlikte Türkiye'de hava sıcaklıklarının yaklaşık 4-5 derece artış göstereceğini açıkladı.