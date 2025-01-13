SGK'dan ABB'ye 'Gayrimenkul Devri' Yanıtı: 'Mümkün Değil'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerine ilişkin borç tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mansur Yavaş'ın SGK borçları için gayrimenkul teklifinde bulunduklarına dair iddialara yanıt verdi.

Bu tekliflerin gerçekçi olmadığını söyleyen Işıkhan, "Mansur Yavaş diyor ki 'SGK'ya gayrimenkul teklif ettik, kabul edilmiyor.' Bu doğru değil. Teklif edilen gayrimenkullerin çoğunda ipotek vardı. Bir tanesi dışında kullanılabilir değildi ve o da yapılandırma sürecine alındı. Listede tuvaletler, depolar ve bankamatikler vardı" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan’ın söz konusu açıklamalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Belediyenin açıklamasında, Bakan Işıkhan'ın açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve yanıltıcı olduğu belirtildi. Yapılandırma kapsamında, SGK’ya Anafartalar Çarşısı gibi 572 kıymetli taşınmazın sunulduğunu vurgulayan belediye, bu tekliflerin görmezden gelindiğini ifade etti.

'MÜMKÜN DEĞİL'

SGK da ABB'nin SGK'ya teminat olarak bildirilen arsalara ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi. SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetilmektedir. Bu doğrultuda, SGK'nın üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir. Bu konu, kamu yararı gözetmek adına büyük bir hassasiyetle uygulanmaktadır.

'KAMUOYUNU ALDATMA ÇABASI'

SGK'nın uygulamalarında herhangi bir ayrımcılık veya keyfi işlem yapmadığını açıkça ortaya koymak adına ifade etmek isteriz ki bugüne kadar, SGK'ya birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devri gerçekleştirilmiştir ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmamaktadır. Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ya devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır.

'DEVLET CİDDİYETİ İLE BAĞDAŞMIYOR'

Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Üzerinde haciz, ipotek ve şerh olmayan; satış kabiliyetine sahip gayrimenkul teklif ettiklerinde ne kadar şeffaf bir süreç yönetildiğine tüm belediyeler şahittir. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen Belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir ve bundan sonra da gösterilmeye devam edilecektir."

Kaynak: Haber Merkezi