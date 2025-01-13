Çocuğa İstismardan Tutuklanan Müftüye Sahip Çıkmıştı... Sendika Başkanı Tepki Gösterenlere Hakaretler Savurdu

Eskişehir’deki imam hatip ortaokulunda din dersine giren ilçe müftüsü İshak Yıldırım, 12 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Karara sosyal medyada tepki yağarken, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Yeniden gözaltına alınan İshak Yıldırım, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

İshak Yıldırım'ın çocuğa istismardan tutuklanmasının ardından Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül skandal bir açıklamaya imza attı. "Bir müftümüz daha 6284 kurbanı oldu" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İLÇE MÜFTÜMÜZÜN YANINDAYIZ'

"Her yıl onlarca din görevlimiz ve müftülerimiz 6284 sayılı iftira yasasının kurbanı oluyor. Özellikle okullarda din derslerine giren onlarca din görevlisi ve müftülerimiz, atılan iftiralar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadı. Din görevlilerimizin ve müftülerimizin ortaokul ve liselerde derslere girmelerini istemeyen bazı kişi ve kuruluşlar, hocalarımıza kumpaslar kurarak yalan ve iftiralarda bulunarak tutuklanmalarına neden oldular. Diyaneti, din görevlilerimizi ve müftülerimizi aziz milletimiz nazarında itibarsızlaştırmak isteyen mihraklar, halk arasında iftira yasası olarak bilinen 6284 sayılı yasa ile bu hedeflerini gerçekleştiriyorlar. Mil-Diyanet Sen olarak, iftiraya maruz kalan ilçe müftümüzün arkasındayız. Olayın takipçisiyiz. Diyanet, din görevlileri ve müftülerimiz sahipsiz değildir."

TEPKİ GÖSTERENLERE HAKARET ETTİ

Sendika Başkanı Gül, tepki çeken açıklamasının ardından bir paylaşımda daha bulundu. Gül, "Bu paylaşıma yorum yazan yüzlerce profili inceledim: Büyük çoğunluğu LGBT savunucusu. Küçücük çocukları yarı çıplak LGBT yürüyüşlerinde en önde yürüten, yürürken küçücük çocukları dudaklarından öpen gerçek çocuk istismarcısı LGBT’lilere ve bunları destekleyenlere tek bir kelime edemeyen zavallı yaratıklar Diyanet’e ve din adamlarına ağıza alınmayacak küfürler ediyorlar. Hadi Oradan! Samimi değilsiniz. Konu Diyanet olunca kelb sürüsü gibi havlayıp saldırıyorsunuz. Sizin derdiniz başka. İstismarcı arıyorsanız önce kendi mahallenize bakın" dedi.

Bu paylaşıma yorum yazan yüzlerce profili inceledim: Büyük çoğunluğu LGBT savunucusu.



Küçücük çocukları yarı çıplak LGBT yürüyüşlerinde en önde yürüten, yürürken küçücük çocukları dudaklarından öpen gerçek çocuk istismarcısı LGBT’lilere ve bunları destekleyenlere tek bir kelime… https://t.co/W1y1digo0O — Celaleddin Gül (@celaleddin_gul) January 12, 2025

Kaynak: Haber Merkezi