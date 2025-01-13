AKP'den Cumhurbaşkanı'nın 'Yeniden Adaylığı'na İlişkin Açıklama: 'Siz Varsanız Biz de Varız, Formüle Bakarız'

AKP'nin Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde sahne alan türkücü İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya, “Sen varsan, varım” yanıtını vermişti.

AKP MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik de Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığına ilişkin konuştu. Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'SİZ VARSANIZ BİZ DE VARIZ'

"Cumhurbaşkanımız ile yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Şanlıurfa'da gündeme gelmesinden de memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Sayın İbrahim Tatlıses'in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz; siz varsanız biz de varız diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz, önemli olan vatandaşımızın istemesidir."

Kaynak: Haber Merkezi