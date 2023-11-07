Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali ortaya çıktı

Kara para aklama suçlamasıyla ABD'de tutuklu bulunan ve 1 Ağustos'ta tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın, yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre kız kardeşi Korkmaz'ın son halini paylaşırken ABD'de bir sokakta oturarak poz veren Korkmaz'ın saçlarının ağardığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Amerika'nın Utah eyaletinde de vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de kara para aklama suçundan hakkında soruşturma sürerken 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktı. 2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz'ın 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi. Korkmaz, ABD'nin Utah eyaletinde "1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı" iddialarıyla açılan davada tutuklandı. İddianamede Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah'ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları bilgisi yer aldı.

İddianamede, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi. Ayrıca Korkmaz'ın Kingston ve Termendzhyan'a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin' iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

Korkmaz 1 Ağustos 2023'te tahliye edildi.(