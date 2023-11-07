Marmaray'da arıza: Seferler tek taraflı yapılıyor

İstanbul ve Kocaeli'nin önemli bir ulaşım aracı olan Marmaray arıza yaptı. Hatta ait bir tren Mustafa Kemal durağında arızalandı. Seferler tek taraflı yapılıyor.

Marmaray'da arıza: Seferler tek taraflı yapılıyor

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor.

Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Marmaray’ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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