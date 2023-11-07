Yargıtay mütalaası AYM'yi çiğnedi... Anayasa profesörü Kaboğlu: "Bu mütalaa bir operasyon, bir yargı darbesi girişimidir."

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği 'hak ihlali' kararı günlerdir uygulanmadı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, kendisine gönderilen dosyayı Yargıtay 3. Daire'ye sevk ederken, Yargıtay Başsavcılığı yazdığı mütalaada AYM'nin kararını uygulamamaya yönelik ifadeler kullanarak, 3. Daireye gönderdi.

Başsavcılığın mütalaasına ilişkin KRT TV'de değerlendirmelerde bulunan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bu mütalaayı 'yargı darbesi' olarak nitelendirdi.

Kaboğlu canlı yayında yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kararı ortada. AYM aslında önceki kararlarına da yollama yaparak, iç tutarlılık gereği anayasanın hükümlerini tikel olarak ve birbiriyle bağlantılı bir biçimde sistematik olarak yorumlayarak tam bir karar vermiş bulunuyor. Bu açıdan, bu mütalaa bir operasyondur. AYM’nin kararını denetlemeyi, AYM’nin kararını geçersiz kılmaya, değersiz kılmaya yönelik bir yargı darbesidir. Bu bir yargı darbesi girişimidir. Bunu açıkça söylemezsek, bu durumda Yargıtay’ın kendisinin vermiş olduğu kararlar da tartışmalı hale gelir. O nedenle ben bu iki savcının yazdığı mütalaanın içeriğine girmiyorum. Meşrulaştırmak istemiyorum çünkü."