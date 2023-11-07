4 kişi serbest bırakılmıştı: Dilan-Engin Polat soruşturmasında savcıdan itiraz!

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için savcılık itirazda bulundu.

4 kişi serbest bırakılmıştı: Dilan-Engin Polat soruşturmasında savcıdan itiraz!

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILMALARINA İTİRAZ

Geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğer şüpheliler tutuklanmıştı.

Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti.

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