Zafer Partili başkan ölü halde bulundu

Muğla’da iki gündür ulaşılamayan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu.

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Zafer Partili başkan ölü halde bulundu

Muğla’da yakınlarını iki gündür haber alamadığı 59 yaşındaki Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin için arama çalışmaları başlatıldı. Şahin’e ait cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği tespit edildi.

Şahin’in otomobilin yanında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Şahin’in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

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Zafer Partisi Muğla
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