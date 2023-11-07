AKP'li belediye Ensar Vakfı yöneticisine çalışıyor: 7 yılda 48 ihale aldı!

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İsmail Şirin ve kardeşlerinin şirketi, Üsküdar Belediyesi’nden aldığı ihalelere bir yenisini daha ekledi.

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’ın haberine göre, Çocuğa yönelik istismar skandallarıyla anılan Ensar Vakfı’nın başkan yardımcısı İsmail Şirin ve kardeşlerine ait şirketler, Üsküdar Belediyesi’nden aldığı milyonlarca liralık ihaleyle bir kez daha gündeme geldi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Üsküdar Belediyesi, 19 Eylül’de “Sosyal tesis işletmelerinde muhtelif kuru gıda alımı” adıyla bir ihale düzenledi. Daha önce Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği çok sayıda gıda alımı ihalelerinde olduğu gibi bu ihalede de teklif veren tek şirket İsmail Şirin’in kardeşlerine ait olan Akis Yiyecek ve İhtiyaç Maddeleri Tic. Ltd. Şirketi oldu.

AYNI BELEDİYEDEN TAM 48 İHALE

Belediye ile şirket arasında 11 Ekim’de 4 milyon 974 bin 273 TL’lik sözleşme imzalandı. Ayrıca şirket daha önce kazandığı ihalelerde olduğu gibi bu ihaleye de tek başına girip kazandı.

Şirket bu ihaleyle birlikte toplamda Üsküdar Belediyesi’nden son 7 yılda 48 ihale almış oldu. 48 ihalenin alındığın dönemde de de Hilmi Türkmen belediye başkanıydı.

İhalelerin toplam bedeli ise 80 milyon 915 bin TL’yi bulmuş durumda. Ayrıca şirketin aldığı ihalelerin tamamının Üsküdar Belediyesi’nden olması da dikkat çekti.



Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre; 2015 yılının ekim ayında 50 bin TL sermaye ile kurulan şirket 2016 yılının başından bu yana Üsküdar Belediyesi’nin açtığı gıda alımı ihalelerinin büyük bölümünü kazandı. 2020 yılında sermayesini 1,5 milyon TL’ye yükselten şirketin yönetiminde İsmail Şirin’in kardeşleri Cemile Şirin ile Ayşe Şirin bulunuyor.

CHP’LİLER PROTESTO ETMİŞTİ

İsmail Şirin’in şirketi Şirin Kardeşler de 35 ihalenin tamamını Üsküdar Belediyesi’nden aldı ve bu ihalelerin toplam bedeli 208 milyon TL’yi geçti.

Üsküdar Belediyesi’nin Ensar yöneticisi İsmail Şirin ve kardeşlerine verdiği ihaleler geçen yıl CHP Üsküdar ilçe Başkanlığı tarafından belediye binası önünde protesto edilmişti.

SADECE 2022 YILINDA 68 MİLYON TL’Yİ AŞKIN SÖZLEŞME BEDELİ

Üsküdar Belediyesi Denetim Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Ayça Betül Mete ve Aziz Yağmur da, Denetim Komisyonu raporuna karşı bir şerh raporu hazırlayarak Şirin Kardeşler ve Akis Yiyecek’in sadece 2022 yılında Üsküdar Belediyesi’nden toplamda 68 milyon 414 bin TL’lik sözleşme bedeli ile ihale aldığına dikkat çekmişti.