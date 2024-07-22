Sezen Aksu ve Ceylan Ertem Sokak Hayvanları İçin Söyledi: 'Bizi Unutma'

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren ve ötanazi yapılmasını düzenleyen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 14.00'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edecek.

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, bugün teklif görüşmeleri öncesi hayvanların ötanazi adı altında öldürülmesine karşı "Bizi Unutma" isimli bir şarkı yayınladı.

Şarkının maddi ve manevi tüm hakları barınaklara verilecek. Eserde emeği geçenler ise şöyle; Onno Tunç, Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Ceylan Ertem, Sadi Güran, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Murat Bulut.

'UYUTMA CANLARI'

Şarkıda şu sözlere yer verildi:

"Bu yol, yol değil, taşları vebaldir.

Vicdanına sobelenir şiddeti çâre sanan.

Bizi unutma, unutma.

Bizi unutma.

Şahit yazıldık hakikat aynalarına.

Dostum uyutma, uyutma.

Uyutma canları.

Yer de bu yuva da bu.

Yuvamızı yıkma."