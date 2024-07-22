Sezen Aksu ve Ceylan Ertem Sokak Hayvanları İçin Söyledi: 'Bizi Unutma'

Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, 'ötanazi' adı altında sokak hayvanlarının öldürülmek istenmesine karşı 'Bizi Unutma' adlı şarkıyı seslendirdi.

Son Güncelleme:
Sezen Aksu ve Ceylan Ertem Sokak Hayvanları İçin Söyledi: 'Bizi Unutma'

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren ve ötanazi yapılmasını düzenleyen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 14.00'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edecek.

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, bugün teklif görüşmeleri öncesi hayvanların ötanazi adı altında öldürülmesine karşı "Bizi Unutma" isimli bir şarkı yayınladı.

Şarkının maddi ve manevi tüm hakları barınaklara verilecek. Eserde emeği geçenler ise şöyle; Onno Tunç, Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Ceylan Ertem, Sadi Güran, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Murat Bulut.

'UYUTMA CANLARI'

Şarkıda şu sözlere yer verildi:

"Bu yol, yol değil, taşları vebaldir.

Vicdanına sobelenir şiddeti çâre sanan.

Bizi unutma, unutma.

Bizi unutma.

Şahit yazıldık hakikat aynalarına.

Dostum uyutma, uyutma.

Uyutma canları.

Yer de bu yuva da bu.

Yuvamızı yıkma."

AKP'li Metin Külünk'ten Partisine 'Açık Çağrı': Sokak Hayvanları Yasa Teklifini Geri ÇekinAKP'li Metin Külünk'ten Partisine 'Açık Çağrı': Sokak Hayvanları Yasa Teklifini Geri ÇekinGüncel

Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar!Sokak Hayvanlarını Hedefe Koymak İçin Bunu da Yaptılar!Güncel

Etiketler
Sezen Aksu Sokak köpekleri Ceylan Ertem
Son Güncelleme:
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
Vakıf Üniversiteleri Yine Durdurulamıyor! İşte Uçuşa Geçen Fiyatlar... İşte Uçuşa Geçen Fiyatlar...
Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor... Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
11 Yaşındaki İbrahim'den Kahreden Haber 11 Yaşındaki İbrahim'den Kahreden Haber
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı ödemesinin Tarihini Açıkladı