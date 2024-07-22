11 Yaşındaki İbrahim'den Kahreden Haber

Adana'da ekmek almak için evden çıkan 11 yaşındaki İbrahim'den acı haber geldi. Çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu.

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11 Yaşındaki İbrahim'den Kahreden Haber

Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki evinden dün sabah ekmek almak için çıkan İbrahim Uğur, geri dönmedi. Bir süre bekleyen ailesi, çocuklarından haber alamayınca polise haber verdi. Ekipler, Uğur'un bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken, bu sabah Ali Hocalı Mahallesi'ndeki hidroelektrik santralindeki sulama kanalında hareketsiz kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kanaldan çıkarttı.

Cesedin İbrahim Uğur'a ait olduğunu tespit edildi. Uğur'un cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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