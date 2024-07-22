KPSS'de Hatalı Soru İddiaları Meclis'te

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, 526 bin 947 adayın başvuru yaptığı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) lisans eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz günü gerçekleştirildi.

Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.

HATALI SORU İDDİALARI

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ise KPSS’de matematik, tarih ve coğrafya bölümlerinde hatalı soru olduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Zorlu, şu soruları yöneltti:

-Bu yıl yapılan KPSS sınavında hatalı soru tespiti yapılmış mıdır?

-Hatalı sorular konusunda itiraz başvurusu yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi sorular için itiraz edilmiştir?

-İtirazlara yönelik bir inceleme yapılmış mıdır?

-Sorular hazırlanırken yapay zeka yöntemlerinden yararlanılmış mıdır?

-Yanlış hazırlanan sorular için itiraz yapıldığında ayrıca bir ücret alınmakta mıdır?

-Hatalı soru tespiti yapılmışsa ne gibi bir karar alınmıştır? Bunun sınav sonuçlarına etkisi nedir?

Kaynak: Ajanslar